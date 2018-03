Sarampo

O PSD pediu hoje esclarecimentos ao Governo sobre as medidas de contingência que estão a ser tomadas sobre o surto de sarampo, dados sobre a vacinação e se pondera adotar "novas medidas" para combater a doença.

"Desde o passado dia 09 de março, ocorreram já mais de cinco dezenas de casos de sarampo em Portugal, um dos quais numa criança, sendo de admitir que esse número possa ainda aumentar", referem os sociais-democratas, numa pergunta que deu hoje entrada na Assembleia da República.

Salientando que se trata do "terceiro surto de sarampo" em Portugal, apenas no espaço de um ano, os sociais-democratas consideram essencial "obter do atual Governo um esclarecimento cabal sobre as medidas que estão a ser tomadas para prevenir o alastramento desta doença e, bem assim, para controlar e eliminar o surto presentemente em curso".