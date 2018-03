Actualidade

O presidente do Conselho Geral Independente (CGI), António Feijó, afirmou hoje que as notícias veiculadas sobre a eventual destituição do diretor de informação de televisão da RTP "são totalmente intempestivas".

António Feijó falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde o órgão que supervisiona o Conselho de Administração da RTP, entre outras funções, está a ser ouvido, no âmbito de uma reunião ordinária.

"As notícias surgidas na comunicação social" sobre nomeações na RTP "são totalmente intempestivas", afirmou o presidente do CGI.