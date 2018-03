Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que planeia encontrar-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, "num futuro não muito distante", confirmando ainda ter felicitado por telefone o político russo pela sua recente reeleição presidencial.

"Falei por telefone com o Presidente Putin e felicitei-o pela sua vitória. Provavelmente vamos encontramo-nos num futuro não muito distante para falar sobre armamento", afirmou Trump, em declarações à comunicação social na Casa Branca, em Washington, no início de um encontro com o príncipe herdeiro saudita, Mohammad bin Salman.

Sobre esta possível cimeira bilateral, o chefe de Estado norte-americano mencionou que tal encontro poderá servir para discutir, entre outros dossiês, a corrida ao armamento, a Ucrânia, a Síria e a Coreia do Norte.