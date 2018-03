Actualidade

Os ministros das Finanças do G20 disseram hoje recear que as "tensões económicas" possam prejudicar o crescimento mundial, numa altura em que pairam os riscos de uma guerra comercial.

"Falámos dos principais riscos para as perspetivas (de crescimento), incluindo as vulnerabilidades que podem surgir com um ajustamento mais rápido das condições financeiras e das tensões económicas e geopolíticas", afirmaram os responsáveis do G20 no comunicado final após uma reunião de dois dias em Buenos Aires.

O texto foi aprovado depois de os Estados Unidos terem anunciado a imposição de taxas às importações de aço (25%) e de alumínio (10%).