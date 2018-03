Actualidade

O Governo está a avaliar a possibilidade de concessionar o terminal de cruzeiros de Leixões, no norte do país, para receber outro tipo de embarcações, de forma a aumentar as escalas, disse hoje a ministra do Mar.

"Em Leixões, estamos a avaliar a possibilidade de fazer uma concessão para o terminal de cruzeiros, de forma a fazer as alterações necessárias para ali ter outro tipo de cruzeiros", disse Ana Paula Vitorino, que estava a ser ouvida na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Apesar do aumento, no ano passado, do número de cruzeiros naquele terminal, a governante notou que os valores ainda continuam "baixos".