Incêndios

A comissão técnica independente que analisou os grandes fogos de outubro de 2017 elevou para 48 o número de mortos nestes incêndios, segundo o relatório hoje entregue na Assembleia da República, quando estavam noticiados 46.

"A análise das circunstâncias em que pereceram 48 cidadãos, nos incêndios de 14, 15 e 16 de outubro, permite evidenciar algumas características associadas a cada uma das fatalidades. Reconhece-se que este aspeto é essencial para que, no futuro, se possam conceber mecanismos de proteção pessoal e de envolvimento eficaz das populações nas ações de socorro", diz o documento.

Segundo a comissão, cuja criação foi aprovada na Assembleia da República, as mortes ocorreram em quatro distritos (14 concelhos), "com uma enorme dispersão, o que distingue as fatalidades deste período das do incêndio da zona de Pedrógão Grande", diz o documento.