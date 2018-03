Sarampo

O número de casos de sarampo confirmados em Portugal subiu hoje para 62, mais nove do que no último balanço, realizado na segunda-feira, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos suspeitos é hoje de 168 contra 145 casos na segunda-feira, de acordo com um comunicado da DGS divulgado hoje à noite.

Até às 19:00 de hoje tinham sido registados 168 casos suspeitos, a maioria com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto, estando internados seis doentes, "com situação clínica estável e a aguardar investigação laboratorial", diz-se no comunicado.