Actualidade

Duas pessoas foram hoje constituídas arguidas e estão a ser investigadas por eventual crime de peculato na sequência de buscas realizadas na Câmara de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, disse hoje à agência Lusa fonte da Procuradoria-Geral da República.

"Confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito que corre termos no Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Leiria e onde se investiga a eventual prática do crime de peculato. O inquérito tem dois arguidos constituídos", disse à Lusa a mesma fonte.

Três trabalhadores do município de Pedrógão Grande foram hoje suspensos no âmbito de uma investigação ao desvio de pelo menos 30 mil euros da autarquia, disse o presidente da Câmara, Valdemar Alves, à agência Lusa.