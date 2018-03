Incêndios

A comissão técnica independente de análise aos incêndios considera "muito pouco justificada tecnicamente" a revisão das regras de gestão de combustíveis florestais, alertando que a recente legislação "pode ter o efeito contrário ao desejável", segundo o relatório hoje divulgado.

Na perspetiva dos 12 peritos da comissão, o decreto-lei de outubro deste ano que clarifica os critérios aplicáveis à gestão de combustível, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, é "um exemplo de deficiente uso do conhecimento existente e de uma comunicação pública muito pouco rigorosa".

"É pena que estas deficiências prejudiquem o enorme esforço feito e a enorme capacidade de mobilização (nunca verificada a este nível), da sociedade em geral, provocada por estas medidas e pelas suas formas de divulgação", indica o relatório "Avaliação dos Incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal Continental".