Incêndios

Metade das matas nacionais do país foram afetadas pelos incêndios do ano passado, tendo os maiores impactos sido registados na faixa litoral da região Centro, conclui a comissão técnica independente que analisou os fogos de outubro.

Dos cerca de 55.000 hectares de território classificado como matas nacionais, "cerca de 50% foram afetados pelos incêndios de 2017", refere o relatório da comissão técnica, hoje entregue no parlamento.

O "elevado impacto" dos fogos nas matas nacionais "localiza-se na sua totalidade na região Centro de Portugal continental, sobretudo na faixa do litoral, correspondendo em grande parte às dunas móveis fixadas pela arborização", pode ler-se no relatório, que sublinha o "papel fulcral" daquelas áreas em termos de "conservação de zonas especialmente vulneráveis" e no assegurar de funções de "recreio e enquadramento paisagístico".