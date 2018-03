Incêndios

A comissão técnica independente de análise aos incêndios propõe a criação de "um guia sobre a inflamabilidade de materiais de construção e de boas práticas" para diminuir a suscetibilidade das edificações a fogos florestais, segundo o relatório hoje divulgado.

De acordo com os 12 peritos da comissão, o guia deverá ser desenvolvido em estreita colaboração com entidades de investigação científica, designadamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), para "evitar a propagação de fogos externos ao interior das edificações".

"Este aspeto deveria ser considerado já nas operações em curso de reconstrução dos equipamentos industriais", refere o relatório "Avaliação dos Incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal Continental".