Incêndios

A comissão técnica independente que analisou os incêndios de outubro de 2017 recomenda que os cargos da Proteção Civil sejam requisitados no universo dos agentes de proteção civil até que o regime de concurso público seja instituído.

No relatório hoje entregue na Assembleia da República, a comissão técnica independente recorda que já era recomendado na análise ao incêndio de Pedrógão Grande, que as funções e cargos, de conteúdo técnico operacional, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) deveriam ser garantidos através de concurso público.

"Entretanto, e até que esse regime seja instituído, recomendamos que estes operacionais sejam requisitados no universo de todas as forças e serviços titulados como agentes de proteção civil", propõe a comissão técnica independente que fez uma análise aos incêndios que deflagraram nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2017, com um total de 48 mortos.