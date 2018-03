Actualidade

O orçamento de 2018 da Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica foi hoje aprovado com a abstenção do PSD e os votos contra do PCP, CDS e BE, disse à Lusa o deputado centrista Nuno Brito.

Segundo Nuno Brito, os deputados do CDS, PCP e BE na Assembleia de Freguesia de S. Domingos de Benfica, contestaram o facto de o documento aprovado ser "basicamente idêntico" ao rejeitado em dezembro por todos os partidos, incluindo o PSD, quando a Junta de Freguesia era presidida pelo Partido Socialista.

"Nós não nos revimos na politica do executivo socialista", disse, acrescentando que o documento tem incongruências, motivo que afirma ter sido também alegado pelo PSD em dezembro passado para votar contra o orçamento.