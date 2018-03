Incêndios

Mais de 375 incêndios deflagraram em três dias em oito distritos do Centro e do Norte do país, devastadores sobretudo na Guarda e em Viseu, indicou o relatório da comissão técnica independente que analisou os fogos de outubro.

Os distritos afetados foram Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu e Viana do Castelo.

De acordo com o relatório, em cada distrito deflagraram centenas de ocorrências, mas são destacadas três dezenas como as mais significativas, tendo em conta critérios como as mortes, a dimensão do incêndio, a existência de população, zonas industriais e matas.