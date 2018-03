Actualidade

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro, Gleisi Hoffmann, denunciou esta terça-feira que milícias de extrema-direita ameaçam a campanha do ex-Presidente Lula da Silva no sul do país, reclamando proteção do Estado.

Hoffmann afirmou que a integridade física de Luiz Inácio Lula da Silva e da sua sucessora na presidência, Dilma Rousseff, está ameaçada por "milícias" formadas pela "extrema-direita" que "querem impedir que a campanha" do candidato presidencial avance.

"A situação é grave, está em causa o direito de ir e vir de dois ex-Presidentes da República", disse a presidente do PT, em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul.