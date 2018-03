Actualidade

A polícia de Austin (Texas, Estados Unidos) informou que a explosão ocorrida esta terça-feira numa loja teve origem num artefacto incendiário e pode não estar relacionada com as bombas que têm sido espalhadas pela cidade nos últimos dias.

"Não explodiu um pacote. Os elementos dentro do pacote não eram uma bomba, mas um artefacto incendiário. Neste momento, não temos nenhuma razão para acreditar que este incidente tenha relação com as bombas anteriores", informaram as autoridades policiais através da rede Twitter.

A deflagração ocorreu na terça-feira à tarde perto de uns grandes armazéns de uma organização sem fins lucrativos (Goodwill), no sul de Austin, causando ferimentos graves a um homem de 30 anos, que no entanto se encontra fora de perigo de vida.