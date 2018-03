Portugal-Egito

O selecionador de futebol Fernando Santos tem dois exames na Suíça, frente a Egito e Holanda, para avaliar a condição dos seus pupilos e perceber quem ainda pode realmente reforçar o campeão da Europa no Mundial2018.

A três meses de ir tentar fazer história na Rússia, em busca de inédito título, Portugal tem exigentes testes perante adversários com várias semelhanças com os que vai encontrar no grupo B do Mundial, nomeadamente entre Egito e Marrocos, que Portugal defronta em 20 de junho em Moscovo, e Holanda e Espanha, com quem os lusos iniciam a competição, em 15, em Sochi.

Fernando Santos procurará dar ritmo e saber o que atualmente valem física e mentalmente alguns dos seus 'preferidos' que têm tido pouco espaços nos seus clubes - André Silva (AC Milan), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) e Adrien Silva (Leicester) --, enquanto dá uma última oportunidade a outro naipe de aspirantes a integrar o lote final de 23.