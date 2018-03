Actualidade

Um homem-bomba suicida matou hoje 26 pessoas num ataque perto de um santuário xiita em Cabul, onde afegãos celebravam o ano novo persa, disse um oficial afegão.

O vice-porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, adiantou que outras 18 pessoas ficaram feridas no ataque na capital do Afeganistão.

Segundo Nasrat Rahimi, o atacante estava a pé.