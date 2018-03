Incêndios

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) considerou hoje "importante" a criação de uma unidade de missão para reorganizar os corpos de bombeiros e destacou a necessidade de discutir no mesmo patamar prevenção e combate aos fogos.

Em declarações à agência Lusa, a propósito da divulgação na terça-feira do relatório da comissão técnica independente que analisou os incêndios de outubro de 2017, Fernando Curto defendeu a criação de uma unidade de missão que fomente a relação a todos os níveis: interligação da prevenção com o combate, organização e sustentabilidade das carreiras dos comandantes, da organização profissional do setor e a mobilização dos meios.

"Era importante que isto acontecesse porque neste momento não sabemos qual é a ponto de situação em relação àquilo que o Governo quer fazer e pretende fazer acerca desta matéria", disse.