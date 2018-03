Actualidade

A F.Ramada vai vender a Ramada Storax por 75 milhões de euros e com uma mais valia de cerca de 60 milhões de euros, na sequência de um acordo celebrado com o Grupo Averys, segundo informação ao mercado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ramada Investimentos informou ter celebrado na terça-feira, "em conjunto com a sua subsidiária Ramada Aços, S.A., um acordo com o Grupo Averys para a alienação da totalidade do capital social da sua subsidiária integralmente detida, Ramada Storax, S.A. ("Storax")".

"Mais se informa que o valor da transação será de 75 milhões de Euros ("Entreprise Value") estimando-se, nos termos do acordo celebrado, seja gerada uma mais-valia próxima dos 60 milhões de Euros", lê-se