Mau tempo

A Câmara de Trancoso pediu ajuda ao ministro da Agricultura para os agricultores do concelho que tiveram prejuízos nos castanheiros devido ao gelo, disse hoje à agência Lusa o seu presidente.

Segundo Amílcar Salvador (PS), no dia 28 de fevereiro a formação de gelo "causou graves prejuízos" nos castanheiros de "cinco ou seis freguesias" do concelho de Trancoso, no distrito da Guarda.

No ofício enviado ao ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, a Câmara Municipal de Trancoso solicita, "a exemplo do que tem acontecido em outras regiões do país, onde também têm acontecido fenómenos graves, que seja feito um levantamento [dos prejuízos] por parte dos serviços do Ministério da Agricultura".