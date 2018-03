Actualidade

O ex-Presidente da República de Angola José Eduardo dos Santos deverá regressar na quinta-feira ao palácio presidencial, em Luanda, agora como conselheiro de João Lourenço, que assinala os primeiros seis meses na presidência angolana.

Em causa está a realização da primeira reunião, do atual mandato - após as eleições gerais angolanas de agosto -, do Conselho da República, na qual se estreia José Eduardo dos Santos, que tem lugar neste órgão de consulta do chefe de Estado por inerência, enquanto antigo Presidente (1979-2017).

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela Casa Civil do Presidente da República, a reunião, sob orientação de João Lourenço, visa discutir informação sobre o Orçamento Geral do Estado de 2018 e a estratégia de implementação das autarquias locais em Angola.