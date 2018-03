Actualidade

O valor dos títulos de dívida soberana de Moçambique caíram 7,4%, o montante mais baixo desde o dia 10 de novembro, na sequência da rejeição pelos credores da proposta de reestruturação da dívida, na quarta-feira.

De acordo com os dados disponíveis na agência de informação financeira Bloomberg, os títulos de dívida soberana emitidos em abril de 2016, no valor de 727,5 milhões de dólares, caíram para o valor mais baixo desde novembro do ano passando, para 77 cêntimos de dólar.

A queda do valor destes títulos surge na sequência da rejeição da proposta de reestruturação dos mais de 2 mil milhões de dólares de dívida moçambicana, que incluem estes títulos de dívida e dois empréstimos a empresas públicas moçambicanas.