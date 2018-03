Actualidade

A investigadora da Universidade de Coimbra (UC) Catarina Seabra obteve uma bolsa individual Marie Curie, no valor de 150 mil euros, para desenvolver 'mini-cérebros' tridimensionais (3D) de origem humana para estudar o autismo de forma inovadora.

A investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC Catarina Seabra "acaba de obter uma bolsa individual Marie Sklodowska-Curie" (da Comissão Europeia), que irá "aplicar no desenvolvimento de 'mini-cérebros' tridimensionais (3D) de origem humana que permitam estudar o autismo de forma inovadora", anunciou hoje a UC.

O estudo vai ser desenvolvido ao longo dos próximos dois anos, no âmbito do projeto 'ProTeAN' (Produção e Teste de neurónios e organoides cerebrais humanos: modelos avançados para o estudo de doenças do neurodesenvolvimento), liderado pelo investigador João Peça, do Grupo de Circuitos Neuronais e de Comportamento do CNC, adianta a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.