(CORREÇÃO) Lisboa, 21 mar (Lusa) - O Governo teria conseguido contratar mais de 3.000 médicos para o Serviço Nacional de Saúde com os 120 milhões de euros que terá despendido no ano passado com empresas de serviços médicos, estima a Ordem dos Médicos.

As contas da Ordem dos Médicos (OM) foram divulgadas pelo bastonário numa sessão promovida ao fim do dia de terça-feira no parlamento pelo Bloco de Esquerda sobre o novo regime jurídico da formação médica.

Segundo as contas da OM, o Ministério da Saúde teria conseguido contratar 3.048 médicos a trabalhar 40 horas semanais com o dinheiro que em 2017 se estima que gastou em empresas prestadoras de serviços médicos.