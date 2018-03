Actualidade

A Galp comprou 25% do capital da comercializadora de eletricidade espanhola Podo, no âmbito de uma "aliança estratégica" que prevê a entrada desta empresa no negócio do gás natural em Espanha, foi hoje anunciado.

Em comunicado emitido hoje, a Podo afirma que "acaba de incorporar o gás natural na sua oferta de serviços em Espanha", adiantando ter assinado para o efeito "um acordo de fornecimento a longo prazo" com a Galp, já que "o negócio do gás requer escala e um acesso competitivo à compra de matéria-prima".

"A Galp é um dos principais operadores de gás natural na Península Ibérica. Este acordo é parte de uma aliança estratégica mais ampla no âmbito da qual a Galp entrou na Podo com 25% [do capital], o que assegura a futura colaboração entre ambas as companhias e permite à Podo continuar a explorar oportunidades de natureza comercial e em inovação de produtos e serviços", lê-se no documento.