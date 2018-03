Incêndios

As regiões afetadas pelos grandes incêndios de 2017 já viram aprovados 40 projetos para a área do turismo, no âmbito do Programa Valorizar, afirmou hoje a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Os 40 projetos representam um valor total de investimento de 11 milhões de euros, acrescentou, referindo que há um total de 124 projetos aprovados na linha "para a valorização do interior do país".

Os projetos que vão começar a avançar no âmbito do Programa Valorizar permitem "dinamizar estas regiões no pós-incêndio", com o turismo a assumir-se como um "instrumento de revitalização e dinamização", frisou Ana Mendes Godinho, que falava aos jornalistas após a assinatura do contrato para a valorização da aldeia de xisto de Casal de São Simão, em Figueiró dos Vinhos, um dos projetos contemplados pela iniciativa.