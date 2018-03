Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 17% em fevereiro, face a igual mês de 2017, para 404.604 pessoas, caindo 2,6% (10.935) face ao mês anterior, segundo dados hoje divulgados pelo IEFP.

De acordo com os dados disponíveis na página do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017, contribuíram todos os grupos de desempregados, com destaque para os homens (menos 19,7%), os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (menos 16,3%), os inscritos há mais de um ano (menos 18,5%), os que procuravam novo emprego (menos 16,8%) e os que possuem como habilitação escolar o 1.º ciclo do ensino básico (menos 19,8%).

Segundo o IEFP, o desemprego afetava em fevereiro 45.046 jovens, o que representa uma redução homóloga de 22,7% e de 3,8% em termos mensais.