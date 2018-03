Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, vai dirigir-se aos líderes europeus nos dois dias de Conselho Europeu que decorre esta semana em Bruxelas, primeiro aos 28, na quinta-feira, e depois na "cimeira do euro", na sexta-feira.

Na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia para a chamada "cimeira da primavera", tradicionalmente centrada em assuntos económicos, o presidente do Conselho Europeu indica que, ao final da tarde da quinta-feira, vai convidar Centeno a participar nos trabalhos para informar os líderes sobre "o trabalho em curso no Eurogrupo em torno da União Bancária".

Na sexta-feira, os líderes europeus reunir-se-ão em dois formatos, primeiro a 27, sem Reino Unido, para discutir as negociações em torno do 'Brexit', e a seguir a 19, os países da zona euro, no figurino de "cimeira do euro", com Mário Centeno a participar nesta segunda sessão.