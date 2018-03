Actualidade

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu uma décima, para 4,3%, no trimestre entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, face aos três meses anteriores, divulgou o Gabinete Nacional de Estatística (ONS).

Em comunicado divulgado no site do ONS, o gabinete oficial revelou que no trimestre em análise houve mais 24.000 desempregados que no trimestre de agosto a outubro de 2017, para 1,45 milhões, mas menos 127.000 que os registados há um ano.

A taxa de desemprego situou-se agora em 4,3%, contra os 4,4% observados no trimestre anterior e abaixo dos 4,7% registados em igual período do ano passado.