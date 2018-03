Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje novas regras para garantir a tributação das atividades empresariais digitais na União Europeia, incluindo uma que permitiria aos Estados-membros tributar os lucros gerados no seu território, mesmo quando uma empresa aí não tem presença física.

As duas propostas legislativas, hoje apresentadas em Bruxelas pelo comissário responsável pelos Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira, Pierre Moscovici, irão permitir uma tributação "mais equitativa" das atividades digitais na União Europeia.

A primeira iniciativa visa reformar as regras de tributação das sociedades de forma a que os lucros sejam registados e tributados nos casos em que "as empresas têm um nível de interação significativo com os utilizadores através de canais digitais".