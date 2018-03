Actualidade

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) decidiu intentar uma ação judicial contra o Estado por considerar que este está a violar a Constituição da República, diferenciando cidadãos com base no seu vínculo contratual e prejudicando-os financeiramente.

"Os trabalhadores estão cansados e não querem ser discriminados por um vínculo contratual", disse à agência Lusa Manuel Oliveira, do SNM.

Em causa está o facto de o sindicato considerar que o Estado Português tem vindo a discriminar cidadãos com base no seu vínculo contratual, ao pagar o subsídio de férias e de Natal aos trabalhadores em funções públicas de forma diferente daquela que é aplicável a todos os trabalhadores do setor privado e do setor empresarial do Estado.