A Câmara de Figueiró dos Vinhos vai avançar com um projeto de valorização da aldeia de xisto de Casal de São Simão, com um passadiço entre a localidade, o miradouro e a praia fluvial das Fragas de São Simão.

O projeto, com um custo de 400 mil euros e apoiado pelo programa Valorizar, prevê a construção de um passadiço de um quilómetro que vai permitir a ligação pedonal entre o miradouro, aldeia de xisto e as Fragas de São Simão, afirmou hoje o presidente desta Câmara do norte do distrito de Leiria, Jorge Abreu, durante a cerimónia de assinatura de contrato, que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

Para além de um passadiço, o projeto prevê ainda a requalificação completa do miradouro de onde se pode observar as Fragas de São Simão, que está bastante degradado e sem enquadramento com a paisagem circundante.