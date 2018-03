Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, horas antes de serem conhecidas as decisões da reunião do banco central norte-americano.

Às 13:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 24.723,61 pontos e o Nasdaq recuava 0,11% para 7.356,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,12% para 2.713,74 pontos.