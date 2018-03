Actualidade

O Ministério da Agricultura assinalou hoje o Dia Internacional da Floresta com a assinatura, em Santarém, dos contratos que criam Gabinetes Técnicos Florestais nas 18 comunidades intermunicipais do país, visando a gestão da floresta "a uma escala plurimunicipal".

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que presidiu à cerimónia na sede da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), considerou a constituição destas estruturas supramunicipais "mais um passo muito grande na implementação da reforma da floresta".

"Não é possível fazer esta reforma de grande alcance e de longo prazo sem o envolvimento de muitos parceiros e, de entre esses, dos mais importantes são seguramente os municípios", disse o ministro, congratulando-se por todas as CIM "terem aceitado o repto do Governo", fazendo hoje a assinatura simbólica dos contratos que preveem o cofinanciamento, a partir do Fundo Florestal Permanente, da contratação de um engenheiro florestal que irá coordenar "à escala intermunicipal" os Gabinetes Técnicos Florestais existentes em cada município.