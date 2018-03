Actualidade

Angola prevê emitir em 2018 até 295 milhões de euros em dívida pública indexada à taxa de câmbio do dólar, contrariando assim a opção inicial, revelada em fevereiro pelo ministro das Finanças de Angola.

De acordo com decreto executivo 25/18, assinado pelo ministro das Finanças e ao qual a Lusa teve hoje acesso, é autorizada, para este ano, a emissão de Obrigações do Tesouro em kwanzas, "com taxas de juro de cupão definidas na colocação, através de leilão de quantidade" e atualização em função da "variação diária da taxa de câmbio de referência" do Banco Nacional de Angola para a compra de dólares norte-americanos.

Para este efeito, fica prevista a colocação de Obrigações do Tesouro angolano, indexadas à taxa de câmbio do dólar, de até 77.820 milhões de kwanzas (295 milhões de euros), para "financiamento de investimentos públicos previstos no Orçamento Geral do Estado [OGE] de 2018".