Actualidade

A consultora BMI Research considerou hoje à Lusa que as negociações entre o Governo de Moçambique e os credores da dívida pública vão ser lentas e nenhuma das partes tem incentivos para fazer grandes cedências.

"O início das negociações, que chega mais de um ano depois de o Governo ter oficialmente entrado em incumprimento financeiro no 'Eurobond' de 727 milhões, é um passo na direção certa, mas nós acreditamos que as conversações devem avançar lentamente, com nenhuma das partes a ter um ímpeto significativo para conceder terreno", consideram os analistas.

Num comentário ao início das negociações, que arrancaram na terça-feira em Londres, a BMI Research vincou que "o 'default' não deve minar substancialmente a perspetiva positiva de crescimento a médio prazo", exemplificando com a decisão da petrolífera italiana ENI de avançar com o "enorme projeto de 7 mil milhões de dólares em meados de 2017".