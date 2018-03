Actualidade

Os cerca de 130 ajudantes de lar das Residências Montepio do Porto e de Vila Nova de Gaia estão em greve na quinta-feira reclamando aumentos salariais, pagamento dos feriados, regulamentação dos horários e fim da precariedade, disse hoje fonte sindical.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do Sindicato da Hotelaria do Norte Francisco Figueiredo disse estar ainda em causa o "direito à contratação coletiva" e "condições mínimas de segurança e saúde no trabalho" para as ajudantes de lar daquelas residências para idosos, assim como o fim dos "ritmos de trabalho intensos" e do "clima de pressão e assédio no trabalho".

"O sindicato tentou realizar reuniões diretas com a Residências Montepio, S. A. para analisar vários problemas dos trabalhadores, mas a empresa recusou o diálogo e a negociação", afirmou.