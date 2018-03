Incêndios

O PSD anunciou hoje que vai pedir a audição parlamentar da Comissão Técnica Independente (CTI) que elaborou o relatório sobre os incêndios de outubro e de outras entidades, apelando a consensos para "colmatar as falhas na legislação".

"Disponibilizamo-nos para trabalhar em conjunto, procurando consensos. Convidamos todos a abandonar as trincheiras ideológicas em prol do interesse nacional para concretizar as recomendações dos dois relatórios da CTI", afirmou a deputada e vice-presidente da bancada Rubina Berardo, numa declaração política na Assembleia da República.

No entanto, à exceção da bancada do CDS-PP, a deputada social-democrata ouviu críticas de todos os partidos, desde acusações de uma leitura apressada do relatório às responsabilidades da "política de direita" nas causas dos incêndios do ano passado, que fizeram mais de 100 vítimas mortais.