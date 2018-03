Incêndios

A empresa Infraestruturas de Portugal disse hoje que a limpeza das bermas e faixas de gestão de combustível da rodovia e ferrovia começou este mês e estará concluída "até ao verão", num investimento de 13 milhões de euros.

Apesar de o Regime Excecional das Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível, inserido no Orçamento do Estado para 2018, que introduz alterações à lei de 2006 do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, determinar que até 15 de março todos os proprietários ou entidades são obrigados a proceder à gestão de combustível, o Governo decidiu que os trabalhos da competência da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) têm que ser desenvolvidos "de forma mais célere até ao verão" deste ano.

Em resposta à agência Lusa, fonte da IP adiantou que os trabalhos de limpeza na rede viária nacional e na rede ferroviária nacional "foram iniciados no presente mês de março e em conformidade com o definido nos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra os Incêndios", indicando que englobam a ceifa e o corte seletivo de vegetação.