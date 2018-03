MauTempo

A queda de uma arriba na praia do Vale do Olival, em Lagoa, na madrugada de terça-feira, foi o 24.º desmoronamento registado no Algarve neste inverno, revelou hoje o diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em declarações à Lusa, Sebastião Teixeira adiantou que a derrocada, que não causou vítimas ou danos materiais, deslocou aproximadamente 1.000 toneladas de rocha, tornando-a na maior dos últimos meses na costa do barlavento algarvio.

Aquele responsável frisou que a arriba em causa estava sinalizada como sendo perigosa e que o desmoronamento ocorreu precisamente no local onde estava colocado o sinal de aviso para perigo de queda.