Actualidade

O sobreiro 'assobiador' de Águas de Moura, em Palmela (Setúbal), com 234 anos venceu o concurso da Árvore Europeia do Ano, com 26.606 votos, foi hoje anunciado no Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas.

Atrás do sobreiro 'assobiador' - assim chamado devido aos pássaros que se juntam a chilrear na sua copa ao fim do dia - ficaram os ulmeiros ancestrais de Cabeza Buey (Espanha), com 22.323 votos, e um carvalho chamado 'o Ancião das Florestas de Belgorod', na Rússia.

Em nome da candidatura portuguesa, o secretário-geral da União da Floresta Mediterrânica (Unac), Nuno Calado, disse estar muito feliz pela vitória portuguesa, "não só por ser a primeira vez que Portugal participa no concurso, mas também porque tem sido um ano muito difícil".