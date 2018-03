Actualidade

A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, aprovou hoje a primeira subida das taxas de juro deste ano, numa altura em que as perspetivas da economia norte-americana se reforçaram.

A subida de um quarto de ponto percentual já era esperada e as taxas de referência ficam agora entre 1,5% e 1,75%, indica um comunicado do comité de política monetária que, sem falar no estímulo da redução de impostos, reconhece que "as perspetivas da economia se reforçaram nos últimos meses".

EO // MSF