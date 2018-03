Actualidade

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) do Algarve responsabilizou hoje a gestão do hospital de Faro por se terem realizado partos sem pediatras no hospital de Portimão, no sábado, pondo "em risco a vida de recém-nascidos".

O SIM manifestou a sua "enorme preocupação" por esses partos terem acontecido "sem que estivessem garantidas as condições mínimas para que tal sucedesse", porque foi necessário fazer uma cesariana e reanimar um recém-nascido sem a presença de um pediatra, denunciou.

"A ausência de pediatras no serviço de urgência e no hospital, teria levado a um desfecho fatal, não fosse a intervenção do anestesista que, perante uma situação crítica, procedeu à reanimação da criança, embora a sua obrigação fosse para com a mãe (anestesiada), sendo que a função de reanimar o recém-nascido, pela sua especificidade, compete ao pediatra", realçou o SIM do Algarve num comunicado.