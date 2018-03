Actualidade

A Luz Saúde convocou uma assembleia-geral extraordinária para 13 de abril para deliberar sobre a saída de bolsa da empresa, através de uma proposta de perda da qualidade de sociedade aberta, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Luz Saúde, dona do Hospital da Luz, convoca os acionistas para "deliberar sobre a perda da qualidade de sociedade aberta (...) e consequente atribuição de poderes a qualquer dos membros do Conselho de Administração da Sociedade para praticar qualquer dos atos necessários ou convenientes à plena execução dessa deliberação".

Na proposta de deliberação, a Fidelidade, maior acionista da Luz Saúde, refere a "concentração do capital social" nos acionistas Fósun, com 98,788% do capital e direitos de voto, pelo que considera "não se justificar a manutenção do estatuto de sociedade aberta da Luz Saúde, tendo nomeadamente presente os custos e formalidades inerentes a tal estatuto".