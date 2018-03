Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) informou que foi restabelecida a circulação de comboios entre a Régua-Pinhão, na linha do Douro, com limitação de velocidade a 10 quilómetros hora no local onde ocorreu um deslizamento de pedras.

Na terça-feira, a queda de pedras sobre a via-férrea provocou o descarrilamento parcial de um comboio na zona da estação do Ferrão, concelho de Sabrosa, não se tendo registado feridos entre os cerca de 30 passageiros que seguiam a bordo.

A IP procedeu durante o dia de hoje à consolidação do talude, recorrendo a técnicos especializados em trabalhos em altura.