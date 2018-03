Actualidade

Algumas centenas de faialenses manifestaram-se hoje em frente à Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRAA) pedindo justiça nos voos de e para a ilha, tendo sido escutados por todos os partidos, pelo autarca local e pelo Governo Regional.

A concentração em frente ao parlamento açoriano deu-se cerca das 18:30 locais (menos uma hora que em Lisboa) e, empunhando cartazes de protesto para com o executivo e a companhia aérea SATA, centenas de açorianos pediam "justiça" e que a SATA, cujo acionista único é o Governo dos Açores, trate "de forma equitativa as suas várias rotas".

"O que há é uma redução efetiva de lugares disponíveis do ano passado para este ano", sustentou o faialense Dejalme Vargas, um dos organizadores do protesto, que falava com o líder da bancada do PS, André Bradford, conversa escutada pelos jornalistas.