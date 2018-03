Redes sociais

Comissão Federal do Comércio dos EUA abre investigação à rede social que pode valer uma multa de milhões.

A Comissão Federal do Comércio, dos EUA, anunciou que abriu uma investigação ao Facebook que poderá implicar uma multa milionária, perante as suspeitas de que a famosa rede social terá facilitado informação relativa a 50 milhões de utilizadores a uma empresa ligada a Donald Trump.

A investigação resulta da revelação, durante o fim de semana, de que a empresa de análise de dados Cambridge Analytica terá tido acesso, em 2014, a dados compilados pela empresa de Mark Zuckerberg, o que seria uma clara violação das condições de confidencialidade da mais popular das redes sociais – segundo a imprensa britânica, a empresa de análise de dados, que colaborou com a equipa de Trump durante a campanha eleitoral para as presidenciais de 2016, usou aquela informação para desenvolver um programa informático destinado a influenciar as decisões dos eleitores.

O Facebook rejeitou as alegações veiculadas na imprensa britânica, mas o facto de a Cambridge Analytica ter admitido que teve acesso a informação de milhões de utilizadores daquela rede social implica uma de duas: ou a rede social foi alvo de roubo de informação; ou violou as suas próprias regras.

Horas mais tarde após o desmentido, Zuckerberg admitiu «erros» e vai «tomar medidas para que eles não se repitam».