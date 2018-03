Entrevista a Wes Studi

A propósito de “Hostis”, ‘western’ que estreia hoje e faz um retrato brutal de uma América em finais do século XIX, era inevitável falar com Wes Studi, o mais talentoso e carismático ator nativo-americano das últimas décadas.

O mito e o monumento humano chegam até nós com estas dimensões. Nome: Wes Studi, da família dos desapossados do Novo Mundo, dono de uma herança cultural que respeita a águia, o rio e o trovão. Nasceu a Dezembro de 1947 em Nofire Hollow, naquilo que tem vindo a ser conhecido como o estado do Oklahoma. Aos 20 anos, como soldado ianque inimigo do Vietcong, foi para o delta do Mekong – onde presenciou o abismo do apocalipse.

Começou como ator de palco na peça O Coiote Morde a Própria Cauda, mas também foi visto ao lado de Daniel Day Lewis no glorioso filme de Michael Mann, O Último dos Moicanos, e em O Novo Mundo, a obra-prima de Terrence Malick. No seu novo trabalho, o virtuosismo e a gravidade imperial de Wes Studi surgem na companhia de Rosamund Pike e Christian Bale em Hostis para nos falar do genocídio índio e da única maneira de encarar o futuro quando tudo parece perdido nas cinzas.

Esta história deve conter aspetos familiares para si em particular, dada a sua herança cultural. Que tipo de infância teve?

Só aprendi a falar inglês aos 6 anos, quando comecei a ir à escola. No meu caso, havia uma tia que era crente. Quer dizer, era uma espécie de progressista. Acreditava que seria melhor deixar de falar Cherokee, começar a falar inglês, aceitar o estado das coisas e não resistir à assimilação. Para ela, seria melhor para toda a gente se nós, deste lado, nos esquecêssemos daquilo que fomos. Ou seja, foi por causa da influência dela que eu fui enviado para um colégio privado. Era gerido por protestantes. Fui enviado para lá e comecei a frequentar a primeira classe sem saber sequer falar inglês. Ainda passei 10 meses na escola. Mas não me lembro de grande coisa. Sei que, no fim do ano letivo, voltei para casa e comecei a tentar introduzir algum vocabulário inglês nas coisas que fazia lá em casa. A minha avó, que era a cabeça de família, não estava para aturar tal coisa. Disse-me logo “não falamos nessas coisas quando estamos em casa”. Ou seja, do ponto de vista do idioma, foi uma viagem rápida de ida e volta. Tive de reaprender Cherokee – isso foi algo que ficou claro logo à partida. Uns meses depois voltei para a escola, por essa altura já menino bilingue. Pois, no início foi assim. E o resto pertence à História.

A sua personagem neste filme, Yellow Hawk, é de uma enorme beleza. Que força! Mas continua a ser uma personagem criada por alguém que fala inglês, para uma arte e indústria que continuam dominadas pelo inglês. Como se sentiu, dentro desse processo? Fale-me da veracidade neste trabalho, incluindo no que toca ao guarda-roupa…

Sabe no que penso quando me vejo outra vez na cadeira da sala de maquilhagem a tentar perucas e novas combinações cromáticas para a maquilhagem? Penso assim: karma! Há uns anos andei ocupado com cavalos, arte equestre, espetáculos, desfiles, tudo isso. Aquilo a que me submeto agora na sala de caracterização é exatamente o que eu fazia aos cavalos. Cortava-lhes o pêlo. Tentava dar brilho aos olhos. Puxava lustro aos adereços. O cabelo da crina, a penugem nas orelhas, tudo era aparado. A ideia era sempre: vamos fazer desta criatura o ser mais lindo que existe. E, agora, chegámos a isto. Trinta anos mais tarde, dou comigo a ser sujeito aos mesmos tratos. (risos). Para mim, foi esse o grande momento de surpresa, descoberta e esclarecimento.

E para entrar na cabeça daquele resistente da América primordial e maravilhosa? Como fez?

Acho que, também a nível da personagem, o papel que o Yellow Hawk assumiu era o motor que, na realidade, impelia o homem. O que aqui temos é um homem que pressente a morte. Sabe que a sua jornada em direção ao fim se aproxima, lentamente. Que vê ele no futuro? Não vê grande coisa. De certa maneira, não tem futuro. Quais são as coisas boas que a vida lhe pode oferecer naquele momento? Não, não há futuro. Mas há esperança. É isso que existe em todos os seres humanos, esperança. É-nos inerente. No caso daquele homem, que fazer com a esperança quando já não precisa dela para si? A sua grande esperança vai agora no sentido de dar esperança aos descendentes. É isso que ele tem de fazer para deixar um legado a quem vem depois. Mesmo que por vezes não consiga deixar um rasgo de esperança nos descendentes mais diretos, é intenção sua deixar alguma luz aos netos e às gerações que virão mais tarde. Foi com isto em mente que encarnei a personagem. Ele era alguém que se perguntou: que mais posso transmitir a quem vem depois de mim?

E como foi a sua vida entre a época em que só falava cherokee e esta coisa de ingressar na arte dramática e trabalhar em Hollywood?

Terminado o meu segundo ano no colégio, o meu pai voltou da Coreia. Foi então que saímos de casa e fomos viver para outra zona. O meu pai encontrou emprego a cuidar dos ranchos dos grandes fazendeiros. Foi assim. De três em três anos, ou de quatro em quatro anos, mudávamos para outra propriedade. Foi assim que cresci. Fui retirado da minha cultura cherokee e cresci na América rural, rodeado de crianças americanas. Modo geral, eu era o único menino na sala de aula com a pele mais escura. Foi assim até poder ingressar no liceu. Quando esse dia veio, fui viver para um colégio interno onde o meu pai já tinha andado – ainda me lembro que as memórias dele, desses tempos de adolescente liceal naquela escola, eram bastante divertidas e incluíam mesmo a experiência de fazer parte de uma banda de música. No meu caso, fui eu mesmo que meti os papéis para ir para aquela escola. Aceitaram-me! Estava ansioso por sair do ninho. Passei lá quatro anos. Depois alistei-me na Guarda Nacional.

Não me disse se os seus dias naquele liceu foram tão felizes como as memórias do seu pai? Ainda se lembra?

Foram experiências diferentes. Passei bons tempos. Mas também passei alturas mais difíceis. Era como a vida normal, como em todo o lado. Nessa época as escolas já tinham começado a mudar. Já não eram tão brutais. Em parte porque havia uma nova geração de índios a trabalhar nessas escolas. Mais tarde, as tribos começaram a ter as suas próprias escolas. Havia no ar uma grande vaga de mudança. Foi na Guarda Nacional, nos meus meses de vida de quartel, que comecei a falar com colegas sobre o Vietname. Acabei por me alistar. Estive no Vietname um ano. Deu para perceber que a guerra é a grande loucura da humanidade. É horrível, horrível, quando temos por aí gente a matar-se entre si.