Actualidade

Timor-Leste perderá para os cofres australianos mais de 5.500 dólares por hora até que os parlamentos dos dois países ratifiquem o tratado de fronteiras marítimas assinado a 06 de março, segundo contas de uma organização timorense.

As contas fazem parte da análise que a organização timorense La'o Hamutuk divulgou esta semana sobre as implicações do tratado que inclui referências ao que deverá ocorrer agora a médio prazo, com destaque para as negociações sobre o conceito de desenvolvimento para os poços de petróleo e gás de Greater Sunrise.

O tratado, assinado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, prevê que se altere a forma como as receitas provenientes dos campos de petróleo e gás de Bayu-Undam e Kitan são processadas, sendo que até agora a Austrália recebia 10% das receitas e Timor-Leste 90% e agora Díli receberá 100% dessas receitas.